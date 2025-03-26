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Konsept

SpaMasajın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

ÇocukMinik Misafirlerimiz İçin Eğlenceli Aktiviteler.
Harlek Termal Otel Wellness Spa

Ilıca Tatil Turizm Merkezi olarak, benzersiz doğal güzellikleri ve eşsiz termal sularıyla ünlü olan bu muhteşem destinasyonda unutulmaz bir tatil sunuyoruz. İşletmemiz, modern ve konforlu konaklama birimleriyle donatılmış olup, size huzurlu bir atmosferde dinlenme ve yeniden enerji toplama imkanı sunuyor.

Kütahya’nın yemyeşil ormanları ile dikkat çeken Ilıca mevkiinde hizmet veren Harlek Termal Wellness & SPA, güne kuş sesleri ile başlayacağınız huzur dolu bir atmosfer vadetmektedir.

Kütahya merkeze 20 km, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren İstasyonuna 50 km mesafede yer alan tesisin, 98 odası bulunmaktadır. Kaliteli hizmetleri ve eşsiz doğayı bir araya getiren tesiste misafirler güne zengin bir kahvaltı ile başlarken, akşam yemeklerinde dileyen konuklar yöresel lezzetler tadabilmektedir.

Şifa ve Huzurun Merkezi

Spa merkezimiz ortak kullanıma açılmıştır.

Kadın misafirlerimize özel Türk Hamamı ve jakuzili havuz ayrı bölümde hizmet vermeye devam etmektedir
Spa merkezimiz 08:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Kadınlar Bölümü : 
Türk Hamamı , Jakuzili Termal Havuz
Karma Alan  :
Yarı Olimpik Havuz, Türk Hamamı , Termal Havuz

KONAKLAMA

KONFORLU ODALARIMIZ

Rahatınız için en ince ayrıntıların düşünüldüğü otelimizde; her zevke ve ihtiyaca yanıt veren birbirinden keyifli 4 farklı oda tipinde konfor ve lüks standart olarak sunulmaktadır.

Anex Standart Oda

18 m2 genişliğinde olan odalarımız da bir adet çift kişilik yatak veya iki adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Max 2 yetişkin konaklama için uygundur. 

 
Standart Oda

20 m2 genişliğinde olan odalarımız da bir adet çift kişilik yatak veya iki adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Max 2 yetişkin ve 0-11,99 yaş 1 çocuk konaklama için uygundur. 

 
Connection Oda

40 m2 genişliğinde olan odalarımız da 1 çift kişilik yatak, dört adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Max 5 yetişkin ve 0-11,99 yaş 1 çocuk konaklama için uygundur. İki odadan ibarettir.

 
Garden Jakuzi Oda

20 m2 genişliğinde olan odalarımız da bir adet çift kişilik yatak veya iki adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Max 2 yetişkin konaklama için uygundur. 

 
Superior Oda

Superior Odalarımızda bir çift kişilik ve bir tek kişilik yatak bulunmaktadır.

 
King Suite
Sıradışı ve Yepyeni Tatil Anlayışı HUZUR & EĞLENCE
Lezzet

Türk Mutfağının Lezzetleriyle Tanışın; Sefakent Harlek Otel, Kütahya Ilıca'da tatilinizi lezzetlendiren açık büfe yemekleri, Türk mutfağından özel tatları ve şık bir bistro deneyimi sunar.

 

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Masaj

Otelimizdeki profesyonel terapistlerimiz tarafından uygulanan masaj hizmetleri ile vücudunuzu rahatlatabilir, spa tesislerinde ise stresinizi atabilirsiniz.

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Çocuk

Çocuklar Özel Eğlence. Çocuk oyun alanları, mini kulüp ve oyun odaları ile tatillerini unutulmaz bir deneyime dönüştürür. Güvenli ve keyifli ortamda çocuklarınız eğlencenin tadını çıkarır.

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Aquapark Havuz

Tesiste bay ve bayan ayrı olmak üzere 2 adet aquaparklı termal açık yüzme havuzu bulunmakta, bu havuzlar kış sezonunda hizmete kapalıdır.

 

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Termal Havuzlar

Ana binamızın 2. katında yer alan Spa merkezimizde 

Kadınlar Bölümü : 

Türk Hamamı , Jakuzili Termal Havuz

Karma Alan  :

Yarı Olimpik Havuz, Türk Hamamı , Termal Havuz bulunmaktadır.

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