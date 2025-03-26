Harlek Termal Otel Wellness Spa

Ilıca Tatil Turizm Merkezi olarak, benzersiz doğal güzellikleri ve eşsiz termal sularıyla ünlü olan bu muhteşem destinasyonda unutulmaz bir tatil sunuyoruz. İşletmemiz, modern ve konforlu konaklama birimleriyle donatılmış olup, size huzurlu bir atmosferde dinlenme ve yeniden enerji toplama imkanı sunuyor.

Kütahya’nın yemyeşil ormanları ile dikkat çeken Ilıca mevkiinde hizmet veren Harlek Termal Wellness & SPA, güne kuş sesleri ile başlayacağınız huzur dolu bir atmosfer vadetmektedir.

Kütahya merkeze 20 km, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren İstasyonuna 50 km mesafede yer alan tesisin, 98 odası bulunmaktadır. Kaliteli hizmetleri ve eşsiz doğayı bir araya getiren tesiste misafirler güne zengin bir kahvaltı ile başlarken, akşam yemeklerinde dileyen konuklar yöresel lezzetler tadabilmektedir.